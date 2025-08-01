Чебаркульский молочный завод отмечает 60‑летие

Продукцию предприятия можно найти почти в каждом районе Челябинской области

Сегодня, 1 августа, Чебаркульскому молочному заводу исполняется 60 лет. К этой дате предприятие подошло с крепким производственным комплексом, дружным коллективом и надежными партнерами, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Правительство региона при содействии федеральных органов власти оказывает системную поддержку производителям молока и молочной продукции. Благодаря этому важное направление в сельском хозяйстве с каждым годом набирает обороты»,— подчеркнул губернатор.

Сегодня Челябинская область имеет сотни тысяч тонн молока, отличное качество молочной продукции, широкий ассортимент и доступные цены, отметил Алексей Текслер.

Чебаркульский молочный завод принимает сырье от 20 хозяйств, расположенных в нескольких районах Челябинской области. Чтобы получать качественные продукты, предприятие использует современное оборудование и постоянно внедряет новые технологии.