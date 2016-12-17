Задержание директора чебаркульского МУПа попало на видео

Подозреваемому в ближайшее время должна быть избрана мера пресечения.
Правоохранители обнародовали видео с задержанием директора МУП «Теплоком» в Чебаркуле. Руководителя предприятия подозревают в получении крупной взятки. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.
Накануне сотрудники ФСБ провели оперативные действия по задержанию директора чебаркульского МУПа. Мужчину подозревают в получении крупной взятки за списывание угля. Работа оперативников зафиксирована на видео.
— 21 декабря возбуждены уголовные дела в отношении директора муниципального предприятия «Теплоком» и жителя Кургана по факту дачи взятки в крупном размере. Они были допрошены в качестве подозреваемых. Сегодня им планируется предъявить обвинения,— рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО СК по Чебаркулю Виталий Александров.
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Напомним, директор МУП «Теплоком» Чебаркуля задержан по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей.