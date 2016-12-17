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Задержание директора чебаркульского МУПа попало на видео

Задержание директора чебаркульского МУПа попало на видео
мера пресечения , Теплоком , Чебаркуль , директор , задержание
22.12.2016 17:45:34
Задержание директора чебаркульского МУПа попало на видео

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Время новостей от 22.12.2016

Время новостей от 22.12.2016

22 Декабря 2016, 22:08

Подозреваемому в ближайшее время должна быть избрана мера пресечения.

Правоохранители обнародовали видео с задержанием директора МУП «Теплоком» в Чебаркуле. Руководителя предприятия подозревают в получении крупной взятки. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Накануне сотрудники ФСБ провели оперативные действия по задержанию директора чебаркульского МУПа. Мужчину подозревают в получении крупной взятки за списывание угля. Работа оперативников зафиксирована на видео.

— 21 декабря возбуждены уголовные дела в отношении директора муниципального предприятия «Теплоком» и жителя Кургана по факту дачи взятки в крупном размере. Они были допрошены в качестве подозреваемых. Сегодня им планируется предъявить обвинения,— рассказал сайту «Первый областной» руководитель СО СК по Чебаркулю Виталий Александров.

Полное видео смотрите на нашем сайте в разделе «Онлайн ТВ».

Напомним, директор МУП «Теплоком» Чебаркуля задержан по подозрению в получении взятки в размере 200 тысяч рублей. Оперативно-следственные действия прошли с участием сотрудников СК Чебаркуля, регионального управления ФСБ России и МВД России по Челябинской области.

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