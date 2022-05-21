ЧАЙная радость: как привычки меняют жизнь людей

Челябинец поделился своей историей в Международный день чая

Всех людей можно условно разделить на два типа — это кофеманы и поклонники чая, и каждый представитель одного из двух лагерей готов спорить о том, что его напиток является лучшим. Во Всемирный день чая, 21 мая, своей историей с нами поделился репортер Павел Зорин. Он, кстати, ничего не имеет против кофе и каждое утро варит его в турке, но чай для него стал отдельной главой жизни.

Искал брата, обрел привычку

Эта история началась 10 лет назад, когда Павел через соцсети решил найти своего старшего брата по отцу, о существовании которого ему было известно всегда, но вот увидеться родственникам ранее не удавалось.

«Договорились о встрече, брат привел меня в чайный клуб вблизи Арбата (кстати, он до сих пор работает). Я посмотрел и подумал: „Какие-то странные люди, маленькая посуда, все так непривычно“. На какое-то время я об этом забыл, а позже купил себе немного чая и специальные чашки», — вспоминает Павел.

С того времени представление о том, как нужно пить чай, у Павла радикально изменилось, но вот придавать чаепитию какую-то таинственность он не спешит.

«Вся эта церемониальность и мистичность не больше чем мишура, а чай — это просто очень вкусно и полезно. Люди увлекаются чаем потому, что здесь есть большой потенциал во вкусовой палитре. А еще чай — это не столько про сам чай, сколько про компанию и времяпрепровождение. В чайном клубе собираются очень интересные люди: за одним столом могут быть айтишники, пчеловоды, водители, математики, врачи, журналисты, дизайнеры», — с увлечением рассказывает собеседник.





Цвет настроения красный

С того момента, как Павел познакомился с разнообразием чайного мира, для него перестал существовать пакетированный продукт.

«Покупаю китайский чай только в специальных магазинах. В пакетированных тоже нет ничего плохого, и даже чаи с ароматизаторами бывают нормального качества, но, если хочется богатой палитры вкуса, ты выбираешь другое. Это как с вином или сыром», — подмечает наш герой.

Поклонники чая выбирают напиток не только по вкусу, но и под настроение, время суток и погоду. Например, согреться помогает красный чай. И здесь важно уточнить, что это не каркаде, как думает большинство. Если говорить на языке обывателя, то под красным знатоки чая подразумевают привычный нам черный. Истинный же черный — это пуэр, его полезно пить перед умственной или физической работой. А всего есть шесть видов китайского чая, то есть еще можно выбрать между белым, желтым, зеленым и улуном.

Чай с вкусняшками — это хрючево

Возвращаясь к ритуалам и правилам, Павел отмечает, что не зависит от них. И если есть время, он берет нужную посуду, выверяет температуру воды, ее количество, граммы сырья. А когда лишних минут нет, просто заваривает в стакане щепотку чая и вскоре наслаждается напитком.

«Главное, чтобы был чай, а из чего пить — не так важно», — говорит Паша.

А вот пить чай вприкуску с чем-то Павел считает дурной привычкой и относит чай к самостоятельному блюду, которое нужно смаковать, а не запивать им печенье и тортики. На крайний случай можно подать к хорошему чаю сухофрукты и орехи.

«У нас странная традиция пить чай с чем-то, я этого не понимаю. Вообще, это просто дело привычки, от которой можно отказаться. Чай не надо забивать печенюхами, чтобы не делать из этого хрючево. Тут по аналогии с виски, а хороший виски не разбавляют», — резюмирует Павел Зорин.