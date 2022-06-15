Чат-бота для вызова врача на дом запустили в больнице под Челябинском

Сервис стал доступен для родителей маленьких пациентов

В районной больнице села Долгодеревенского запустили чат-бота для вызова детского врача на дом. Теперь заявка на вызов оформляется быстрее, моментально поступает врачу и в целом сокращает время ожидания медицинской помощи. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«Сервис задает необходимые вопросы, с помощью ответов формирует заявку на вызов врача и направляет необходимому медицинскому специалисту больницы. Чат-бот доступен в «Телеграме» и во «ВКонтакте». Вызов врача можно оформить как с персонального компьютера, так и со смартфона», — рассказали в региональном Минздраве.

В дальнейшем сервис будет дополняться новыми функциями, чтобы процесс взаимодействия пациентов с медицинским учреждением был максимально удобным и комфортным.

«Первичная медицинская помощь – то направление, в котором мы можем и должны внедрять цифровые технологии. Они позволяют быстро, точно и комфортно взаимодействовать в данном случае с родителями маленьких пациентов, нуждающихся в медицинской помощи на дому. Для работы чат-бота выбраны доступные площадки, поэтому нет сомнений, что такой формат отправки заявки будет пользоваться популярностью», — отметил главный врач районной больницы Долгодеревенского Дмитрий Киреев.

Это учреждение оказывает медпомощь детям и взрослым, проживающим в Сосновском районе, и является партнером регионального оператора фонда «Сколково» в части реализации технологических стартапов на площадке медучреждения.

В структуре районной больницы работают круглосуточный стационар в селе Долгодеревенском, поликлиники, женская консультация, скорая медицинская помощь, врачебные амбулатории и более 25 фельдшерско-акушерских пунктов.

Напомним, в Челябинской области в конце марта запустили девять здравчатов в «Телеграме» для общения пациентов с представителями больниц. В них южноуральцы смогут получить ответы от медорганизации в течение двух часов. Для этого достаточно задать интересующий вопрос с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00.