Чат-бот для борьбы с наркограффити заработал в Челябинской области

У него несколько функций

В национальном мессенджере MAX заработал чат-бот «СтопГраффити — Челябинская область», направленный на борьбу с рекламой наркотиков, рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

С помощью бота можно сообщить о надписях, рекламирующих наркотики. Для этого нужно запустить чат-бот, выбрать локацию, указать адрес и отправить фотографию. Об устранении рекламы пользователя проинформируют. Там же можно сообщить о подозрительных сайтах и пабликах, информация будет передана Роскомнадзору на рассмотрение.

Кроме того, в чате собраны профилактические материалы с антинаркотической информацией. А еще через бота можно записаться к наркологу.

Чат-бот разработан полицейскими совместно с сотрудниками регионального министерства информационных технологий. Сервис уже оценили на федеральном уровне — он удостоен диплома лауреата III степени национальной премии «Безопасный город».