Частный сектор в Челябинске на пять дней остался без воды из‑за аварии

Ответственных за коммунальное ЧП назовет прокуратура

Прокуратура Челябинской области поручила оперативно проверить информацию о длительном отсутствии холодной воды в частном секторе областного центра. По словам местных жителей, в Советском районе несколько десятков домов уже пять дней отключены от водоснабжения из-за прорыва на трубе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Информация об аварии появилась в социальных сетях. Из нее следует, что на улице Ильича нет холодной воды из-за течи трубы на пересечении улиц Героической и Короленко.

«Вода бежала с 27 сентября. Происходило подтопление домов по улице Героической, а также улице Ильича. Служба МУП „ПОВВ“ проблему решила закрытием заглушки. В связи с чем без воды остались более 40 частных домов», — написала местная жительница.

По ее словам, никаких работ на месте аварии не проводится со ссылкой на то, что на коммуникациях установлена бетонированная площадка, на демонтаж которой нужно разрешение.

«Силами прокуратуры Советского района города Челябинска незамедлительно организована проверка, по итогам которой будет дана оценка действиям (бездействию) ответственных лиц, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — прокомментировали в надзорном органе.