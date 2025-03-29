Сегодня, 29 марта, жители Северного полушария нашей планеты смогут наблюдать частное солнечное затмение. Отчетливее всего это явление увидят канадцы, а на территории России максимальную фазу затмения можно увидеть в Мурманске. Однако наблюдать его смогут жители и Европейской части страны, и Урала, и Западной Сибири, уточнили в сообществе «AstroAlert|Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».
«В этот день лунная тень не коснется поверхности Земли, поэтому полной фазы затмения не будет видно нигде. Тень пройдет северо-западнее нашей планеты, так что максимальная фаза затмения будет наблюдаться на северо-востоке Канады — 93% закрытия диска Солнца. А максимальная фаза на территории России будет наблюдаться в Мурманской области — 28% закрытия»,— сообщили астрономы.
Начнется частное солнечное затмение в 13:50 по челябинскому времени. Апогей затмения ожидается в 14:47. А завершится все в 17:43.
Кстати, ученые говорят, что солнечные затмения никак не влияют на самочувствие человека. Но можно навредить себе, если наблюдать за солнцем невооруженным глазом: по словам офтальмологов, можно повредить сетчатку глаза. А это — прямой путь к проблемам со зрением и не только. Если уж очень хочется понаблюдать за затмением, лучше воспользоваться специальными очками с фильтрами. Сварочные маски, кстати, тоже подойдут.
Что касается астрологических прогнозов, то эзотерики говорят, что в период между солнечными и лунными затмениями не стоит принимать важных решений, иначе все может пойти не так, как хочется. Однако научных подтверждений влияния затмений на какие-то аспекты жизни человека нет.