Частное солнечное затмение смогут наблюдать южноуральцы 29 марта

Во сколько произойдет астрономическое событие

Сегодня, 29 марта, жители Северного полушария нашей планеты смогут наблюдать частное солнечное затмение. Отчетливее всего это явление увидят канадцы, а на территории России максимальную фазу затмения можно увидеть в Мурманске. Однако наблюдать его смогут жители и Европейской части страны, и Урала, и Западной Сибири, уточнили в сообществе «AstroAlert|Наблюдательная астрономия» в соцсети «ВКонтакте».

«В этот день лунная тень не коснется поверхности Земли, поэтому полной фазы затмения не будет видно нигде. Тень пройдет северо-западнее нашей планеты, так что максимальная фаза затмения будет наблюдаться на северо-востоке Канады — 93% закрытия диска Солнца. А максимальная фаза на территории России будет наблюдаться в Мурманской области — 28% закрытия»,— сообщили астрономы.

Начнется частное солнечное затмение в 13:50 по челябинскому времени. Апогей затмения ожидается в 14:47. А завершится все в 17:43.

Кстати, ученые говорят, что солнечные затмения никак не влияют на самочувствие человека. Но можно навредить себе, если наблюдать за солнцем невооруженным глазом: по словам офтальмологов, можно повредить сетчатку глаза. А это — прямой путь к проблемам со зрением и не только. Если уж очень хочется понаблюдать за затмением, лучше воспользоваться специальными очками с фильтрами. Сварочные маски, кстати, тоже подойдут.

Что касается астрологических прогнозов, то эзотерики говорят, что в период между солнечными и лунными затмениями не стоит принимать важных решений, иначе все может пойти не так, как хочется. Однако научных подтверждений влияния затмений на какие-то аспекты жизни человека нет.