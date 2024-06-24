Часть Центрального района Челябинска осталась без света

Энергетики оперативно переподключают потребителей по резервным схемам

Специалисты Челябинских городских электросетей восстанавливают энергоснабжение части потребителей в центре города. Сегодня около полудня без света остались жители домов, расположенных в квадрате улиц Елькина — Красной — проспекта Ленина — Воровского.

Как пояснили в пресс-службе компании «Россети Урал», повреждение в сетях потребителя произошло около полудня. Инцидент повлек отключение электроэнергии в части Центрального района Челябинска.

«Энергетики городских электросетей находятся на месте и проводят оперативные переключения, чтобы возобновить подачу электроэнергии по резервным схемам», — сообщили в компании.

UPD. По данным на 14.00 все потребители получают электроэнергию в полном объеме.