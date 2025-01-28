Часть Советского района Челябинска останется без воды 28 января

Жителей просят сделать необходимый запас

Сегодня, 28 января, в Советском районе Челябинска будут проводить плановые работы на водоводе. Из-за этого с 9 часов утра до полуночи в части района не будет воды. В пресс-службе МУП «ПОВВ» назвали адреса, которые попадут под отключение.

Воды не будет в следующих многоквартирных домах и домах, расположенных в частном секторе:

ул. Блюхера, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13;

ул. Омская, 42;

ул. Волгоградская;

ул. Ленинградская;

ул. Кировоградская;

ул. Лунная;

ул. Шевченко;

ул. Профинтерна;

ул. Кузнечная;

ул. Плужная;

ул. Азовская;

ул. Щукина;

Минеральный пер.

Под отключение попадут детские сады на улицах Сулимова, 39 и Федорова, 8, а также спортивная секция на Федорова, 12.

Не будет воды и в административных зданиях по адресам:

ул. Блюхера, 17, 21, 31, 32, 40;

ул. Тарасова, 45, 39;

ул. Профинтерна, 50;

ул. Доватора, 1г;

ул. Федорова 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д;

ул. Разина 1, 1/1, 1а, 1в.

Жителей просят отнестись к отключениям с пониманием и набрать необходимое количество воды.