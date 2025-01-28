Сегодня, 28 января, в Советском районе Челябинска будут проводить плановые работы на водоводе. Из-за этого с 9 часов утра до полуночи в части района не будет воды. В пресс-службе МУП «ПОВВ» назвали адреса, которые попадут под отключение.
Воды не будет в следующих многоквартирных домах и домах, расположенных в частном секторе:
- ул. Блюхера, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 9в, 11, 13;
- ул. Омская, 42;
- ул. Волгоградская;
- ул. Ленинградская;
- ул. Кировоградская;
- ул. Лунная;
- ул. Шевченко;
- ул. Профинтерна;
- ул. Кузнечная;
- ул. Плужная;
- ул. Азовская;
- ул. Щукина;
- Минеральный пер.
Под отключение попадут детские сады на улицах Сулимова, 39 и Федорова, 8, а также спортивная секция на Федорова, 12.
Не будет воды и в административных зданиях по адресам:
- ул. Блюхера, 17, 21, 31, 32, 40;
- ул. Тарасова, 45, 39;
- ул. Профинтерна, 50;
- ул. Доватора, 1г;
- ул. Федорова 1а, 1а/3, 1а/4, 1а/5, 1д;
- ул. Разина 1, 1/1, 1а, 1в.
Жителей просят отнестись к отключениям с пониманием и набрать необходимое количество воды.