Часть Снежинска осталась без электричества из-за аварии на подстанции

На месте ЧП с ночи работают специалисты

Минувшей ночью в Снежинске Челябинской области произошла авария на подстанции. В результате жители части города остались без электричества. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщила местная жительница.

«С ночи света нет. В аварийной службе сообщили, что произошла авария на подстанции»,— рассказала Антонина.

Глава Снежинска Андрей Пульников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в первом часу ночи на ГПП «Снежинская» отключился один из трансформаторов.

«Скорее всего, сработала защита по линии 110 кВ. Специалисты работают. В ближайшее время все исправим»,— написал Андрей Пульников.

В комментариях под постом мэра некоторые снежинцы пишут, что в их домах появился свет. Часть потребителей пока остаются без ресурса.

В пресс-службе Избиркома Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что все избирательные участки работают в штатном режиме, несмотря на ЧП.