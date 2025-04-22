Часть пенсионеров в Челябинской области получат пенсию за май досрочно

Это люди, которым деньги перечисляют в самом начале месяца

На начало мая в России выпадает много выходных дней. В связи с этим и пенсию части пенсионеров Социальный фонд выплатит раньше обычного, сообщает ведомство.

Так, до 30 апреля дoсрочно получат выплату за май пeнсионеры, которым пeнсия приходит через банк с 1-го по 5-е число.

Пенсионеры, которые получают деньги на почте, смогут прийти за выплатой по стандартному графику. Выдача денег в почтовых отделениях, а также доставка на дом начнутся с 3 мая.

С 6 мая пенсии будут доставляться по обычному графику.

Другие выплаты Социального фонда также перечислят досрочно.