Часть пенсионеров получит январскую выплату с индексацией уже в конце декабря

Это коснется тех, кому выплаты переводят в начале месяца

Пенсионеры, которые по графику получают выплаты в начале месяца, уже в конце декабря 2025 года смогут получить проиндексированную пенсию за январь 2026 года. Об этом со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщает РИА Новости.

«Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», — уточнил депутат.

Перенос выплат связан с новогодними праздниками.

Чтобы пенсионеры, получающие деньги в первых числах месяца, не столкнулись с задержками из-за выходных, их январские выплаты будут перечислены досрочно — в конце декабря 2025 года, и уже с учетом плановой индексации.

Нилов напомнил, что индексация пенсий в 2026 году запланирована на 1 января.