Часть Чебаркуля осталась без света из-за непогоды

Работы по устранению аварии контролирует прокуратура

Сегодня, 10 ноября, часть Чебаркуля осталась без электроснабжения из-за повреждения кабеля. Аварию устраняют сотрудники компании «Россети Урал», работы контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«На время проведения работ задействованы три генератора, которые обеспечивают электроснабжение жизненно важных объектов коммунальной инфраструктуры и здравоохранения»,— рассказали в администрации Чебаркуля.

Сейчас аварийно-восстановительные работы завершаются. Энергетики приняли решение заменить участок кабеля и установить две муфты в целях повышения надежности энергообеспечения зимой.

В ближайшее время свет в домах местных жителей должен появиться.