«Часики‑то тикают»: в Озерске в прямом эфире обсудили вопросы детства и материнства

Честно, откровенно и без пропаганды

В прямом эфире в группе «Мы с Маяка» в социальной сети «ВКонтакте» прошел трехчасовой онлайн-марафон «Часики-то тикают» с ведущими — актрисой Анной Щербаковой и журналистом Никитой Сафоновым, посвященный вопросам детства и материнства.

В первом блоке главный педиатр Озерска и многодетная мама по совместительству Анастасия Коптякова развеяла миф «дети мешают карьере», а бонусом поделилась со зрителями советами по лечению детских болезней.

«Ребенок — не конец жизни, а ее трансформация», — подвела итог гостья.

Начмед клинической больницы № 71 ФМБА России Ирина Пономарева в блоке «Здоровье и материнство» осветила важность репродуктивной диспансеризации, поговорили о подготовке к беременности и о легких родах.

Врач-уролог Сергей Скуковский подчеркнул: проблема с зачатием не всегда в женщине, рассказал о мужском репродуктивном здоровье и влиянии образа жизни на фертильность. А психолог Александр Мишин объяснил, почему мы откладываем семью. Причин — целый спектр: от страха близости до «сначала реализуюсь».

Завершили онлайн-марафон представители соцзащиты: говорили о выплатах, льготах для молодых семей и о том, куда обращаться за их получением. Зрители задавали вопросы гостям в чате, эксперты отвечали прямо в эфире.

Запись трансляции представлена в официальной группе «Мы с Маяка» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Информационная служба ФГУП «ПО „Маяк“»