Чаще всего на госуслугах юноуральцы оформляют справки и пособия

Сервис популярен у молодых женщин и самозанятых

О сервисе «Госуслуги» знают 70,8% жителей Челябинской области. Исследовании провел Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области. Причем, половина (49,9%) из тех, кто знает о портале «Госуслуги», пользуются сервисом постоянно: чаще 6 раз в год — 25,6% респондентов, от 3 до 5 раз в год — 24,3% респондентов.

Постоянно порталом пользуются женщины молодого и среднего возраста, работники бюджетной сферы, самозанятые, находящиеся в декретном отпуске, южноуральцы с высокими доходами. Самыми популярными услугами стали — оформление документов (61%), оформление пособий (22,5%), участие в опросах (14,9%), подача обращений (14,4%).

Самые популярные категории — «налоги и финансы», «мое здоровье», «паспорта, регистрации, визы».

62,9% высоко оценивают качество предоставляемых услуг.