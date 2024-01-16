Чаще всего диспансеризацию на Южном Урале проходят люди 60+

Только в прошлом году медики выявили у жителей области больше 100 тысяч случаев заболеваний

В Челябинской области выросло число взрослых, которые прошли диспансеризацию в поликлинике. В 2023 году таких было 672 тысячи человек, а в целом профилактическими мероприятиями были охвачены 1,6 млн жителей области, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Как и раньше, более внимательно к своему здоровью относятся женщины. Из общего числа прошедших диспансеризацию на их долю приходится 62%. По возрастам картина следующая: 44% южноуральцев — это люди в возрасте 60+; 39% — граждане 40-59 лет, 17% — пациенты 18-39 лет», — замечает политик.

В 2023 году во время диспансеризации выявлены:

— свыше 100 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний;

— 554 случая злокачественных образований на ранних стадиях;

— 28 734 случая сердечно-сосудистых заболеваний;

— 2401 случай сахарного диабета;

— 4348 пациентов с заболеваниями легких.

Ирина Гехт добавляет, что в 2024 году жители области могут пройти диспансеризацию не только по месту жительства, но и по месту работы или учебы.