Чаще всего челябинцы тратят маткапитал на жилье и образование

Программа помощи семьям продлена до конца 2030 года

Программа материнского капитала продлена еще на пять лет — до 31 декабря 2030 года. Кому положен маткапитал, как его индексируют и на что можно потратить средства, Первому областному информагентству рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, программе материнского капитала исполнилось 18 лет. Сколько семей в регионе стали обладателями сертификата за эти годы?

— Начиная с 2007 года обладателями сертификата на маткапитал в Челябинской области стали 375 537 семей. Больше 70% владельцев уже полностью израсходовали полученные средства.

— Как сегодня оформить сертификат?

— Сертификат оформляется автоматически по данным ЗАГСа. После того как родители получают свидетельство о рождении, данные о сертификате направляются в личный кабинет родителя на портале госуслуг. Как правило, его получает мама.

Но есть одно исключение: усыновители могут оформить сертификат на маткапитал только по заявлению, предоставив необходимые документы. Для этого нужно обратиться в любую клиентскую службу СФР на территории Челябинской области.

— Когда можно тратить маткапитал?

— Сразу деньги можно потратить на покупку жилья с привлечением кредитных средств, оплату детского сада, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех лет.

По другим направлениям — когда ребенку, который «принес» семье сертификат, исполнится три года.

— Как меняется размер материнского капитала?

— Маткапитал индексируют каждый год с 1 февраля. Его размер зависит от количества детей и даты их рождения.

Материнский капитал на первенца, рожденного или усыновленного с 2020 года, сейчас составляет 690 266,95 рубля. При появлении в такой семье второго малыша СФР автоматически доплатит 221 895,14 рубля.

Если право на капитал возникло впервые, то на второго или последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 года, материнский капитал составляет 912 162,09 рубля.

Материнский капитал в размере 690 266,95 рубля выплачивается семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2007 по 2019 год, а также семьям с тремя детьми, если ранее право на капитал не возникало.

За 18 лет материнский капитал вырос больше чем в три с половиной раза.

— Если маткапитал получен давно, где узнать его новый размер с учетом индексаций?

— Индексация средств идет автоматически. Получить информацию о новом размере сертификата можно на портале госуслуг.

Выписка формируется онлайн и направляется в личный кабинет родителя.

— Куда семьи тратят маткапитал?

— В большинстве случаев челябинцы вкладывают капитал в «квадратные метры». На маткапитал можно приобрести квартиру или дом по договору купли-продажи либо с привлечением кредитных средств, также можно построить или реконструировать жилой дом. В 2024 году 14 318 родителей в Челябинской области получили 9 миллиардов рублей на приобретение жилья.

Второе популярное направление — оплата образования. На эти цели в 2024 году мы перечислили 245 миллионов рублей по заявлениям 4 149 родителей. На средства маткапитала можно обучать детей в ссузе или вузе, оплачивать общежитие при учебном заведении, а также занятия в кружках и секциях (например, в художественной, спортивной или музыкальной школе). Малышам родители вправе оплачивать содержание в детском саду.

— А еще?

— Маткапитал можно направить на накопительную пенсию родителя, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью. Также можно оформить ежемесячную выплату до достижения ребенком 3 лет. Кроме того, семьи могут единовременно получить остаток маткапитала в размере до 10 тысяч рублей.

Распределить маткапитал можно по нескольким направлениям или выбрать только один вариант.

— Кто может получить остаток маткапитала наличными?

— У кого остаток маткапитала не превышает 10 тысяч рублей. Деньги перечисляются в виде единовременной выплаты. Уже 6 925 семей воспользовались таким правом и получили почти 25,4 миллиона рублей.

Узнать информацию об остатке маткапитала и подать заявление на выплату можно любым удобным способом: дистанционно через портал госуслуг, а также лично в любой клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

— Куда обращаться, чтобы распорядиться маткапиталом?

— Заявление можно направить на портале госуслуг. СФР рассмотрит его в течение 10—20 рабочих дней. Решение направляется в личный кабинет владельца сертификата. При необходимости подать заявление на распоряжение маткапиталом можно лично в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ.

Также заявление о распоряжении капиталом можно подать в банке, где семья оформила кредит или ипотеку для покупки жилья. Заявление и необходимые документы специалисты кредитного учреждения передадут в Отделение СФР по Челябинской области по электронным каналам связи.

— Что изменилось в правилах выплаты маткапитала в последние годы?

— С 2025 года при покупке дома необходимо получать специальное заключение о том, что дом пригоден для проживания. Такое заключение выдают межведомственные комиссии при муниципалитетах, в которые входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств. Они оценивают помещение на соответствие необходимым требованиям и нормам.

Положительное заключение на дом, который семья покупает на средства маткапитала, можно получить в районной администрации. Затем это заключение необходимо предоставить в клиентскую службу Отделения СФР по Челябинской области и сразу подать заявление о распоряжении средствами.

— Влияет ли гражданство родителей на получение маткапитала?

— С 2024 года право на маткапитал имеют родители, которые имеют гражданство РФ на момент рождения ребенка и только в том случае, если ребенок тоже является гражданином РФ по рождению. При этом не учитываются дети, которые не имеют гражданства РФ по рождению.

С 2024 года направить маткапитал на накопительную пенсию могут не только матери, но и отцы. Такие случаи возможны, если мать ребенка, не имевшая гражданства РФ, умерла либо отец является единственным усыновителем.

Также с 2024 года в список жилья, которое можно реконструировать за счет материнского капитала, входят дома блокированной застройки. Но только если при этом происходит увеличение жилой площади.

А для желающих оформить ежемесячную выплату до полугода увеличен период, когда можно обратиться за ее назначением и получить деньги за все время с момента рождения ребенка. Раньше было 3 месяца.

Если родителям необходима личная консультация специалистов Отделения СФР по Челябинской области по вопросам получения материнского капитала или распоряжения им, они могут обратиться в ближайшую клиентскую службу регионального Соцфонда. Адреса, режим работы размещены на официальном сайте СФР. Также для консультирования работает единый контакт-центр — 8 800 100 00 01 (работает круглосуточно).