«Час уходит на пробки»: автомобилисты поддержали расширение улицы Худякова

Проблему можно решить без вреда для деревьев, считают жители микрорайона Вишневая Горка и ЖК «Ньютон»

Жители расположенного вблизи Челябинска микрорайона Вишневая Горка пожаловались на пробки на улице Худякова. Автомобилисты ежедневно тратят около часа, стоя в дорожных заторах по пути на работу и обратно. Почему они поддерживают расширение Худякова, челябинцы рассказали корреспондентам ИА «Первое областное».

«Час жизни каждый день уходит на пробки. Уже три года живу в Вишневой Горке, и каждый день, кроме летних месяцев, постоянно пробки, и никто не пытается их решить. Спасибо тем сотрудникам ДПС, которые машут палочками на тех двух „неумных“ светофорах по Худякова. Кнопка бы их заменила. Благодаря им движение немного ускоряется. Но лишь немного. Если вдруг снегопад или ливень, на сужении полос творится ад. Почему я за расширение? Потому что схематично и утром, и вечером потоки сливаются по формуле 4-2-4. То есть четыре полосы сужаются до двух, и потом из двух полос расходятся на четыре — „бутылочное горлышко“. Одна полоса должна стать выделенной. Таким образом, схема изменится», — считает житель Вишневой Горки Александр, который часто передвигается на авто.

Челябинка, живущая по соседству, согласна с автомобилистом. Девушка рассказала, что пробка на данном участке растет до гигантских размеров.

«Иногда аж до самого поселка Западный. На шершневском кольце движение полностью парализуется. А вечером пробка начинается от самого ЮУрГУ, стоит вся улица Лесопарковая, и с другой стороны Доватора, и все примыкающие улицы. Представляете, сколько машин создает в этот момент концентрированные выбросы. Все они стоят и жгут топливо. И цена этому всего лишь 22 дерева. Вместо них сотни саженцев можно и нужно посадить во многих других местах. Там вдоль дороги деревья уже все полумертвые, сухие», — поделилась жительница Вишневой Горки Марина.

К разговору присоединился житель ЖК «Ньютон», который попросил не указывать его имя. Горожанин признался, что не слышал об идее расширения улицы Худякова, но полностью ее поддерживает.

«Ежедневно сталкиваюсь с пробками, когда пытаюсь из Ньютона выехать в центр. Идею поддерживаю, но нужно бережно решить вопрос с лесом, который стоит на обочинах», — сообщил в разговоре ИА «Первое областное» мужчина.

Ранее идею расширения улицы Худякова в Челябинске поддержали транспортники. Это решение необходимо, считает начальник Автоматизированной системы управления дорожным движением Юрий Воителев. В разговоре с ИА «Первое областное» эксперт выразил мнение, что комплексная реконструкция улицы позволит развить и улучшить работу общественного транспорта для жителей Ньютона, Залесья, Вишневой Горки и других пригородных поселков.