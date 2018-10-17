/ «Чача» Иванов признался в любви Челябинску в интервью с Дудем

Музыкант регулярно посещает южноуральскую столицу.

Челябинск упомянули в интервью Юрия Дудя с Александром «Чачей» Ивановым, лидером группы «НАИВ». Музыкант сейчас живет в США, Калифорнии, но полгода проводит в России. Среди городов, обязательных для посещения, «Чача» назвал и южноуральскую столицу.

В России я бываю весной 1,5 месяца. Столько же осенью. И летом 2−2,5 месяца. Я не успеваю соскучиться по России. Езжу в Томск, Омск, любимый Челябинск. Везде бываю. — сказал Александр Иванов.

Отметим, что интервью было записано в Соединенных Штатах. Сам Юрий Дудь сейчас ездит по России. Накануне он посещал Челябинск. Был журналист на Южном Урале проездом или целью его было интервью с известным челябинцем, остается неизвестным.