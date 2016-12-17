Вы пользуетесь устаревшим браузером. Он небезопасен и не поддерживает современные стандарты. Пожалуйста, установите современный браузер.
Челябинск
сейчас
 
-21 °C
завтра
 
-26 °C
USD 61.8 EUR 64.2
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Лента новостей
Реальное видео
Наверх

Верблюды помогли создать лекарство от рака

Верблюды помогли создать лекарство от рака
лечение , заболевание , ученые , рак
18.12.2016 13:04:20

Время новостей

Видео
Время новостей от 20.12.2016

Время новостей от 20.12.2016

20 Декабря 2016, 18:30

Ученые синтезировали прототип из антител животных.

Ученые научились создавать лекарство от рака с помощью неочевидного вещества. В этом исследователям помогли животные. Нужные антитела были найдены в телах верблюдов.

Ученые из Соединенных Штатов Америки пришли к неожиданному открытию. Они выяснили, как бороться с раковыми опухолями. Поскольку некоторые ферменты при контакте с инфекцией становятся зараженными и увеличивают размер злокачественного образования, необходимо вещество, способное этому противостоять. Такое нашли в теле верблюдов и лам.

— Благодаря веществу замедляется скорость распространения метастазов. Однако специалисты отмечают, что перед тем, как вводить их в организм человека, их необходимо синтезировать с соединениями, которые являются естественными для человека, — передает Федеральное агентство новостей.

Фото: laidoya.ru

Читайте также

Интересно
Ученые нашли самое одинокое место на Земле
Ученые нашли самое одинокое место на Земле
Земля , ученые , одинокое , место
13 Декабря 2016, 17:36
Интересно
Ученые определили самый популярный день для измены
Ученые определили самый популярный день для измены
измена , женщина , мужчина , день недели , ученые
19 Декабря 2016, 00:09
Интересно
Ученые доказали, что учеба в вузе способствует ожирению
Ученые доказали, что учеба в вузе способствует ожирению
ученые , студенты , ожирение
12 Декабря 2016, 20:07
Интересно
Российские ученые научились распознавать рак ядом
Российские ученые научились распознавать рак ядом
ученые , рак , исследование , распознавание
12 Декабря 2016, 15:47

Последние новости

Cannot find 'newsList__clean' template with page ''
НОВОСТИ
Общество
Происшествия
Это интересно
Спорт
Культура
Экономика
Политика
Здоровье
Вне новостей
Мировые новости
Хоккей
Телепередачи
Наше утро
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Искры камина
Итоги недели
Моя деревня
Наше утро
О здоровье
Происшествия недели
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Трансляции
Эфир ОТВ
Программа телепередач
1obl.tv
Карта рыболова
Медиахолдинг ОТВ
Рекламодателям
Реклама на сайте
Сотрудничество
Закупки предприятия
Приватизация
Редакция
Вакансии ОТВ
Контактная информация ГПЧО «Областное телевидение» Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 		Рекламодателям
8 (351) 263-11-02
Яндекс.Метрика
© 2002-2016 Государственное предприятие Челябинской области ОТВ. Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г.
выдано Роскомнадзором РФ. При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна.