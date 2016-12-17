Верблюды помогли создать лекарство от рака

Ученые синтезировали прототип из антител животных.
Ученые научились создавать лекарство от рака с помощью неочевидного вещества. В этом исследователям помогли животные. Нужные антитела были найдены в телах верблюдов.
Ученые из Соединенных Штатов Америки пришли к неожиданному открытию. Они выяснили, как бороться с раковыми опухолями. Поскольку некоторые ферменты при контакте с инфекцией становятся зараженными и увеличивают размер злокачественного образования, необходимо вещество, способное этому противостоять. Такое нашли в теле верблюдов и лам.
— Благодаря веществу замедляется скорость распространения метастазов. Однако специалисты отмечают, что перед тем, как вводить их в организм человека, их необходимо синтезировать с соединениями, которые являются естественными для человека, — передает Федеральное агентство новостей.
Фото: laidoya.ru