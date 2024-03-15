C 2025 года в Челябинской области детские сады начнут ремонтировать по федеральной программе

Также со следующего года увеличится налоговый вычет на второго и третьего ребенка

К 2030 году в регионах РФ планируется решить вопрос реконструкции и ремонта школ и детских садов, рассказали на заседании правительства с участием президента Владимира Путина.

Челябинская область участвует в федеральной программе по капитальному ремонту школ уже третий год. С 2025 года по программе начнут ремонтировать и детские сады.

«В связи с этим впервые в 2024 году в Челябинской области ряд муниципальных образований получили субсидии на разработку проектно-сметной документации и государственную экспертизу. Это позволит подготовить необходимый пакет документов для получения средств федерального бюджета на ремонт и обновление детских садов», — отметил министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что со следующего года 10 миллионов родителей будут получать повышенный налоговый вычет на детей. Так, вычет увеличат на второго, третьего и последующих детей в два раза.

«Это хороший вклад в бюджет семьи. Ведь сейчас современным детям нужно развиваться, а кружки и другие секции требуют немалых вложений. Кроме этого, есть и другие меры поддержки для многодетных. Например, мои дети пользуются льготным проездом в общественном транспорте, а еще есть льготная налоговая ставка на недвижимость и авто. Очень многое делается для семей и регионом. Могут многодетные получать субсидии на оплату ЖКХ и отправлять ребенка в садик без очереди, также детям с 1-го по 4-й класс предоставляют бесплатное питание», — рассказала руководитель Союза родителей Челябинской области Алена Чепиль.

Увеличение налогового вычета Владимир Путин анонсировал во время обращения к Федеральному собранию.