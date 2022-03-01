C 1 марта для зачисления в одну школу Челябинска братьям и сестрам не нужна одинаковая прописка

Также меняется перечень документов, которые нужно приложить к заявлению

С 1 марта в России изменятся правила зачисления в первый класс. Правда, нововведения затронут только одну категорию будущих первоклассников. Речь о детях, которые идут в школу, где уже учатся их сестры и братья. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе челябинского городского комитета по делам образования.

В 2021 году братья и сестры получили право на льготное зачисление в первый класс. Если в какой-то школе уже учится старший ребенок, то его младшие сестра или брат зачисляются в первый класс во время первой волны набора, независимо от прописки. Если свободных мест в школе мало, то такие ребята зачисляются даже в ущерб тем детям, которые относятся к школе по прописке.

А теперь новшества.

Раньше льготы для братьев и сестер работали, если те жили вместе.

«До сих пор право преимущественного приема имели дети, которые проживали в одной семье и имели общее место жительства. Сегодня этого ограничения нет. Ребенок просто имеет право преимущественного приема в начальную школу, где уже учатся его полнородные и неполнородные брат или сестра», — говорит пресс-секретарь комитета по делам образования Екатерина Самарина.

Второе нововведение касается документов, которые необходимо предъявлять при зачислении в школу.

«Если семья использует преимущественное право на зачисление в школу младших детей, необходимо предоставить копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата или сестры. Ранее этот документ прикладывать не требовалось», — говорит Екатерина Самарина.

А вот свидетельство о регистрации (прописку) в этом случае предъявлять в школу больше не нужно.