Бывший вице‑мэр Челябинска погиб на СВО

У него остались супруга и трое детей

Бывший замглавы Челябинска и начальник комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев погиб в зоне спецоперации, выполняя боевые задания. Об этом сообщил его друг Константин Головин, участник СВО с позывным «Юрист», в своем телеграм-канале.

Сергея Репринцева похоронят в Магнитогорске.

«Мой друг погиб на СВО. Долго не могли достать тело. Прощание с Сергеем Викторовичем состоится 23 октября с 12:00 в зале прощания № 1 на территории компании „Евросервис“. Его похоронят на Левобережном кладбище», — рассказал Константин Головин.

Он добавил, что давно дружит с семьей Репринцевых и сейчас поддерживает его супругу Ксению и троих детей.

Сергей Репринцев подписал контракт с Минобороны в апреле этого года. В октябре 2024-го ему предъявили обвинение в получении крупной взятки и отправили в СИЗО.