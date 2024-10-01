Бывший винокуренный завод в Челябинской области стал объектом культурного наследия

Он расположен в Пластовском муниципальном районе

«Комплекс зданий винокуренного завода А. Ф. Поклевского-Козелл» включен в госреестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета охраны ОКН Челябинской области.

Бывший винокуренный завод располагается в селе Демарино Пластовского муниципального района.

Как отмечают в Госкомитете охраны ОКН Челябинской области, три здания представляют единый ансамбль бывшего винокуренного завода, принадлежавшего Альфонсу Фомичу Поклевскому-Козелл — одному из крупнейших предпринимателей Урало-Сибирского региона, виноторговцу, горно- и золотопромышленнику.

Завод был построен в 1860 году и действовал вплоть до революции 1917 года. В советский период в бывших цехах располагались кожевенный завод, а затем тракторная станция. Сейчас объект находится в частной собственности и здания используются для нужд фермерского хозяйства.