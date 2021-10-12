Бывший официальный представитель СК РФ Владимир Маркин умер после продолжительной болезни

Государственному деятелю из Челябинска было 64 года

Во вторник, 12 октября, стало известно о смерти Владимира Маркина, много лет работавшего официальным представителем Следственного комитета РФ. 23 ноября Владимиру Ивановичу должно было исполниться 65 лет. Телеведущий, журналист, продюсер, генерал-майор юстиции и одна из самых авторитетных медийных личностей в стране, имел государственные и общественные награды, среди которых южноуральская народная премия «Светлое прошлое». По сообщениям СМИ, в последние годы Маркин тяжело болел.

Владимир Маркин родился в Челябинске в семье заводчан. Сам он рассказывал, что его рождение можно назвать появлением на свет «дитяти справедливости». Его отца пытались посадить в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Тогда мать Владимира Ивановича пообещала, что если ее мужа оправдают, то она родит третьего ребенка. Этим третьим ребенком и стал Владимир Маркин.

Детство и юность Владимира Ивановича прошли в Челябинске. Он с отличием окончил школу, призвался в армию. А после службы поступил в МГУ и решил свою жизнь связать с журналистикой. Хотя с детства мечтал стать актером.

После окончания университета будущий глава управления по связям с общественностью СК РФ работал корреспондентом в челябинской газете. Но через пару лет он вернулся в Москву, стал радиоведущим на Всесоюзном радио, вел программы «Человек и закон» и «Время, события, люди».

В 1991 году его пригласили работать на Центральное телевидение. Здесь он до 1997 года работал телеведущим и автором ток-шоу «Карьера». В 1997 году Владимир Иванович получил должность директора по связям с общественностью в международном фонде «Реформа». Затем он был назначен заместителем министра по делам информации и печати Московской области. А в 2001 году Владимир Маркин вновь вернулся на телевидение и стал продюсером телеканалов НТВ и «Россия».

В 2007 году Владимир Иванович стал лицом Следственного комитета при прокуратуре РФ, сделав из ведомства открытую для СМИ структуру. В сентябре 2010 года после ликвидации СК при прокуратуре Маркин также стал главой управления по связям с общественностью Следственного комитета по уголовным делам. В 2011 году Владимир Маркин получил специальное звание СКР генерал-майора юстиции. А в 2016 году Владимир Иванович подал рапорт на увольнение с поста официального представителя СК РФ. С этого года генерал-майор юстиции стал работать первым заместителем гендиректора «РусГидро» — крупнейшей энергетической компании в России.

В интервью одному из российских телеканалов Владимир Иванович рассказал, что главными приоритетами для него являются любовь и преданность, за которые он не требует взаимности. Свое отношение к России Владимир Маркин ярко выразил в песне «Родина», которую исполнил в 2015 году. Композиция в дуэте со Стасом Пьехой стала хитом.

В 2011 году Владимиру Маркину вручили народную премию «Светлое прошлое», учрежденную в Челябинской области Фондом Олега Митяева. О Челябинске Владимир Иванович в интервью одному из южноуральских изданий высказался, что любое упоминание вызывает у него «как минимум трепет, как максимум дрожь». В 2017 году он был награжден двумя медалями Следственного комитета РФ «За чистоту помыслов и благородство дел» и «Доблесть и отвага».

У Владимира Маркина осталась жена и семья дочери, где воспитывается внучка.