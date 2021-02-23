Бывший хоккеист «Трактора» теперь работает полицейским

Дерон Куинт вернулся на родину и кардинально изменил свою жизнь

Бывший хоккеист челябинской команды «Трактор» Дерон Куинт расстался со спортом и нашел себя на новом поприще — теперь он работает полицейским в Аризоне. Болельщики «Трактора» узнали об этом из ролика, который отдел полиции в Фениксе выложил в социальные сети.

После возвращения на родину спортсмен закончил полицейскую академию и почти год работает офицером полиции. По словам бывшего хоккеиста, он мечтал об этом давно.

Дерон Куинт признался, что увлекся хоккеем из-за отца, который работал тренером. Парень буквально вырос на льду. При этом он всегда с интересом и с уважением относился к полицейским. А теперь хочет быть полезным для общества — помогать людям.

Дерон Тимоти Куинт — профессиональный хоккеист, защитник. Участник молодежных чемпионатов мира 1994 и 1995 годов. Участник чемпионата мира 2001 года. Меньше чем через месяц ему исполнится 45 лет.