Бывший борец с коррупцией на Челябинской таможне не сумел обжаловать приговор

За взятку в размере более 19 тыс. долларов Владимир Гефель проведет в колонии шесть лет

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении экс-начальника отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни Владимира Гефеля, который обжаловал приговор, вынесенный ему за взятку в особо крупном размере.

Напомним, в мае 2022 года Гефель был задержан по подозрению в вымогательстве денег от коммерсантов за возможность импорта товаров из Казахстана в РФ. Весной 2023 года Сосновский районный суд установил, что таможенник получил через посредника более 19 тыс. долларов США (на тот момент более 1,2 млн рублей) за обеспечение ускоренного таможенного досмотра. Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Владимира Гефеля в момент получения взятки.

Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Также он был на 3 года лишен права занимать должности на госслужбе.

Сторона защиты обжаловала приговор как слишком суровый, но безуспешно: 16 ноября 2023 года апелляционная инстанция облсуда признала решение коллег справедливым.

Приговор вступил в законную силу.