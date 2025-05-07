Бывшей фронтовой медсестре из Челябинской области исполнился 101 год

Накануне 80-летия Великой Победы ее поздравил глава региона

В преддверии 80-летия Победы жители Челябинской области отдают дань уважения ветеранам, свидетелям тех героических событий. Губернатор Алексей Текслер приезжает к участникам Великой Отечественной войны, чтобы побеседовать с ними и искренне поздравить фронтовиков.

Глава региона встретился с Раисой Матюшиной из Златоуста, которая недавно отметила свой 101‑й день рождения. Ее жизнь — это живая история мужества и стойкости, неразрывно связанная с великой Победой.

Раиса Семеновна служила в одном полку с Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией — легендарными бойцами, водрузившими Знамя Победы над Рейхстагом.

«Рассказ Раисы Семеновны слушаешь с замиранием: как совсем юной в начале войны добиралась со Смоленщины до Вязьмы, стала медсестрой и спасала жизни солдат. Как прошла в составе своей части Белоруссию и Польшу, дошла до Берлина. И как потом десятилетия спустя встретилась в Сухуми с однополчанином Мелитоном Кантарией», — отмечает Алексей Текслер.

История Раисы Семеновны — это лишь один из бесчисленных примеров героизма и самоотверженности советских людей, приблизивших Победу и затем восстанавливавших страну из руин. Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны! Вечная им память и слава!