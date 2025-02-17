Бывшему снайперу из Челябинска вручили медаль в честь 80‑летия Победы

Вениамин Аникеев подробно описывает события Великой Отечественной войны на страничке в «Одноклассниках»

Накануне, 16 февраля, министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева вручила юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ветерану Вениамину Аникееву из Челябинска. В конце декабря бывшему снайперу исполнилось сто лет, но он до мельчайших подробностей помнит события войны и подробно рассказывает о них и о своей жизни на страничке в соцсети «Одноклассники». Кроме того, ветеран активно интересуется всем, что происходит в стране, передает пресс-служба регионального Минсоца.

Вениамин Федорович Аникеев родился в 1924 году в Пышме Свердловской области. В августе 1942-го был призван в ряды Красной Армии и зачислен курсантом в снайперский полк. Отучившись, он служил в стрелковом полку. А через год был направлен в Центральную школу инструкторов снайперского дела, где получил звание старшины и готовил новые кадры. В конце войны Вениамин Аникеев получил звание старшего лейтенанта. Награжден медалью «За победу над Германией», орденом Трудового Красного Знамени и юбилейными медалями.

После войны ветеран отправился учиться в Уральском политехническом институте, преддипломную практику проходил на ЧТПЗ, где впоследствии проработал 55 лет, пройдя путь от простого рабочего до замдиректора по качеству продукции.

«Министерство социальных отношений оказывает всестороннюю поддержку ветеранам войны, работая адресно с учетом индивидуальных потребностей. Каждый ветеран у нас на особом контроле. Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла предоставляется комплекс мер социальной поддержки. Это и выплаты, и медицинское обслуживание, и санаторно-курортное лечение, и многое другое»,— рассказала Наталья Лугачева.

Напомним, юбилейные медали в честь 80-летия Победы по поручению президента Владимира Путина получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники концлагерей.