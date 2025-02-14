Бывшему пехотинцу из Челябинска вручили медаль в честь 80-летия Победы

Николаю Жарову почти сто лет, но он помнит события Великой Отечественной войны

Бывшему пехотинцу из Челябинска Николаю Жарову вручил медаль в честь 80-летия Победы глава города Алексей Лошкин. Ветерану Великой Отечественной войны почти 100 лет, но он хорошо помнит события того времени.

«Крепкое рукопожатие, искренняя улыбка и теплый взгляд — так встретил меня участник Великой Отечественной войны Николай Николаевич Жаров. Поразительно, насколько точно и подробно в свои без малого 100 лет Николай Николаевич помнит события той войны. Как пробирались в тыл врага, как освобождали стратегически важные населённые пункты, как шли в атаку с криками „Ура!“ и брали в плен немецких офицеров», — написал в своем телеграм-канале Алексей Лошкин.

Воевал Николай Николаевич в пехоте. Участвовал в боевых действиях на Ленинградском и Карельском фронтах, где дважды был тяжело ранен. Удостоен множества наград. Сейчас, несмотря на почтенный возраст, сохраняет интерес к жизни: читает газеты, смотрит телевизор, поддерживает общение с родными и близкими.

«Понимаю, что время неумолимо, и те, кто видел ужасы военных лет своими глазами, уходят от нас. Поэтому особенно важно уделить нашим ветеранам максимум внимания и заботы, бережно хранить их воспоминания, чтобы будущие поколения знали правду о той войне и ценили мир, который завоеван огромной ценой», — считает глава города.

Памятные награды к 80-летию Победы в ближайшее время получат все ветераны нашего города, как дань уважения великому подвигу, невероятной смелости и мужеству. Вместе с материальной помощью их вручат каждому, кто прошел через тяжелейшие испытания, но не сдался и не отступил, показав пример стойкости, патриотизма и любви к своей Родине.