Бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Репринцева отправили в СИЗО за крупную взятку

Его обвиняют в получении 10 млн рублей за помощь в получении документов

Сегодня в Центральном районном суде прошло заседание по избранию меры пресечения бывшему председателю комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергею Репринцеву, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По версии следствия, в период с июля 2017‑го по февраль 2019 года обвиняемый через посредника получал взятку от сотрудников коммерческой организации в общей сумме не менее 10 миллионов рублей за содействие в вопросах подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории в Советском районе Челябинска.

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 4 сентября 2024 года.

Напомним, накануне ФСБ опубликовало видео задержания Репринцева.

