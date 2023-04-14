Бывшего вице-мэра Челябинска отправили под домашний арест

Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий

Сегодня в Челябинске суд отправил под домашний арест 71-летнего горожанина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ИА «Первое областное», речь идет о Владимире Слободском, который занимал пост вице-мэра по градостроительству Челябинска.

Прокуратура Челябинской области поддержала ходатайство следственного органа СУ СК об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшего чиновника.

«По версии следствия, в период с марта 2018 г. по февраль 2019 г. обвиняемый, являясь заместителем главы Челябинска по вопросам градостроительства, достоверно зная об отсутствии у ООО „Челябинскавтотранс“ законных оснований на право распоряжения земельным участком в Советском районе Челябинска, принадлежащим собственникам домов по ул. Омская, 63 „Б“ и Сулимова, 51 „А“, утвердил разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Сулимова, 51 „Б“, нарушив права и законные интересы граждан», — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый отправился под домашний арест сроком на два месяца — до 13 июня 2023 года.