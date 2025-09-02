В Челябинской области завершен важный этап подготовки к предстоящим выборам: в избирательную комиссию были переданы бюллетени для голосования.
Глава избиркома региона Евгений Голицын подписал акт о передаче, подтвердив тем самым поступление ключевых документов избирательного процесса.
Во время передачи бюллетеней в типографии были уничтожены испорченные экземпляры и пресс-формы, с которых печатали тираж. 3 сентября начнется передача бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям по утвержденному графику.
После получения бюллетеней территориальные избиркомы передадут их в участковые избирательные комиссии. Членам комиссий предстоит ручной пересчет бюллетеней, заверение их двумя подписями и печатью, без которых они не будут учитываться при подсчете голосов. После этого бюллетени будут храниться в сейфах под надежной охраной.
Важно отметить, что на всех избирательных участках с момента получения бюллетеней будет обеспечена круглосуточная охрана сотрудниками полиции, что гарантирует безопасность и порядок во время голосования.