Бюллетени для выборов передали в избирательную комиссию Челябинской области

Изготовление и передача этого важного документа строго регламентируются законодательством



В Челябинской области завершен важный этап подготовки к предстоящим выборам: в избирательную комиссию были переданы бюллетени для голосования.









Глава избиркома региона Евгений Голицын подписал акт о передаче, подтвердив тем самым поступление ключевых документов избирательного процесса.









Во время передачи бюллетеней в типографии были уничтожены испорченные экземпляры и пресс-формы, с которых печатали тираж. 3 сентября начнется передача бюллетеней окружным и территориальным избирательным комиссиям по утвержденному графику.





После получения бюллетеней территориальные избиркомы передадут их в участковые избирательные комиссии. Членам комиссий предстоит ручной пересчет бюллетеней, заверение их двумя подписями и печатью, без которых они не будут учитываться при подсчете голосов. После этого бюллетени будут храниться в сейфах под надежной охраной.





Важно отметить, что на всех избирательных участках с момента получения бюллетеней будет обеспечена круглосуточная охрана сотрудниками полиции, что гарантирует безопасность и порядок во время голосования.