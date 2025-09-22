Федеральным бюджетникам поднимут зарплату с 1 октября

Выплаты проиндексируют на 7,6%

С 1 октября 2025 года заработная плата ряда сотрудников федерального сектора вырастет на 7,6%. Соответствующее распоряжение правительства РФ еще 1 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Повышение затронет:

— сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

— работников федеральных государственных органов;

— гражданский персонал воинских частей;

— сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

На индексацию зарплат в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов заложено 30,8 млрд рублей.