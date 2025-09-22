С 1 октября 2025 года заработная плата ряда сотрудников федерального сектора вырастет на 7,6%. Соответствующее распоряжение правительства РФ еще 1 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Повышение затронет:
— сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
— работников федеральных государственных органов;
— гражданский персонал воинских частей;
— сотрудников учреждений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.
На индексацию зарплат в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов заложено 30,8 млрд рублей.