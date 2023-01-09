«В первую очередь средства ТФОМС будут направлены на оплату медицинской помощи, которая оказывается населению бесплатно по полису ОМС. Данная статья расходов составит 61 млрд рублей», — говорят в ведомстве.
26 млрд рублей будет направлено на оплату работы круглосуточных стационаров.
23 млрд рублей — на оплату амбулаторно-поликлинической помощи.
3,6 млрд рублей — на организацию работы скорой медицинской помощи.
Остальные деньги направят на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам других субъектов РФ, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на дополнительное профессиональное образование медиков.