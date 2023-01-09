Бюджет ТФОМС Челябинской области в 2023 году превысит 62 млрд рублей

Большую часть этих денег потратят на медицинскую помощь в круглосуточных стационарах

В 2023 году доходная часть бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области вырастет на 10% и составит 62,2 млрд рублей. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В первую очередь средства ТФОМС будут направлены на оплату медицинской помощи, которая оказывается населению бесплатно по полису ОМС. Данная статья расходов составит 61 млрд рублей»,

— говорят в ведомстве.

26 млрд рублей будет направлено на оплату работы круглосуточных стационаров.

23 млрд рублей — на оплату амбулаторно-поликлинической помощи.



6,7 млрд рублей — на оплату работы дневных стационаров.

3,6 млрд рублей — на организацию работы скорой медицинской помощи.

Остальные деньги направят на оплату медицинской помощи, оказанной гражданам других субъектов РФ, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на дополнительное профессиональное образование медиков.