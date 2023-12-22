Законодательное собрание Челябинской области утвердило бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие годы. В 2024 году доходы фонда составят 70,1 млрд рублей, а в 2025, 2026 годах — 74,8 и 79,7 млрд рублей соответственно, сообщает пресс-служба ведомства.
«Деньги будут направлены на финансирование территориальной программы ОМС, оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным в других субъектах РФ, а также финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования и обучению медицинских работников», — уточняют в пресс-службе.
Приоритетным направлением развития здравоохранения остаются профилактические мероприятия. В 2024 году расширят перечень диспансеризации и диспансерного наблюдения.
Так, в Челябинской области будет проводиться диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, диспансерное наблюдение работающих граждан и обучающихся в образовательных организациях, а также профилактические медицинские осмотры с анализом на вирус гепатита С.
Также впервые установлены дифференцированные нормативы объема и финансовых затрат для диспансерного наблюдения по поводу онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезней системы кровообращения. Это позволить подтолкнуть пациентов к усиленному контролю за этими заболеваниями.