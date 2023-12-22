Бюджет ТФОМС Челябинской области на 2024 год превысит 70 млрд рублей

Одним из приоритетов останется профилактика заболеваний

Законодательное собрание Челябинской области утвердило бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие годы. В 2024 году доходы фонда составят 70,1 млрд рублей, а в 2025, 2026 годах — 74,8 и 79,7 млрд рублей соответственно, сообщает пресс-служба ведомства.

«Деньги будут направлены на финансирование территориальной программы ОМС, оплату медицинской помощи гражданам, застрахованным в других субъектах РФ, а также финансовое обеспечение мероприятий по приобретению и ремонту медицинского оборудования и обучению медицинских работников», — уточняют в пресс-службе.

Приоритетным направлением развития здравоохранения остаются профилактические мероприятия. В 2024 году расширят перечень диспансеризации и диспансерного наблюдения.

Так, в Челябинской области будет проводиться диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, диспансерное наблюдение работающих граждан и обучающихся в образовательных организациях, а также профилактические медицинские осмотры с анализом на вирус гепатита С.

Также впервые установлены дифференцированные нормативы объема и финансовых затрат для диспансерного наблюдения по поводу онкологических заболеваний, сахарного диабета и болезней системы кровообращения. Это позволить подтолкнуть пациентов к усиленному контролю за этими заболеваниями.