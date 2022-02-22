Бюджет Челябинской области компенсирует муниципалитетам расходы на беженцев

Такое заявление сделал губернатор Алексей Текслер на совещании с правительством и главами районов

Алексей Текслер провел совещание с членами регионального правительства и главами муниципальных образований, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области. Главной темой стала ситуация в Донбассе и возможное прибытие на Южный Урал эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик.



«На Донбассе мы видим обострение ситуации. Страдают мирные жители. Уверен, что вчерашние решения президента позволят нормализовать ситуацию, но пока есть угрозы для мирных жителей, в нашу страну прибывают беженцы. Если федеральный штаб примет решение направить к нам эвакуированных граждан, мы должны быть готовы их принять. В муниципалитетах Челябинской области уже организованы для этого необходимые пункты временного размещения беженцев», — сообщил губернатор.

В Челябинский области организован штаб по приему беженцев, его возглавил Алексей Текслер. Как ранее сообщало Первое областное информагентство, в муниципалитетах на базе социальных объектов, санаториев и домов отдыха организованы пункты временного размещения. Пока нет информации, будут ли федеральные власти направлять часть эвакуированных именно в Челябинскую область. Губернатор пообещал оперативно информировать об этом глав территорий, где размещены ПВР.

Муниципалитеты получили задачу вместе с министерством социальных отношений принимать и размещать беженцев, обеспечить первичный медосмотр и тестирование на ковид, тепло в помещениях, постельное белье, горячее питание. Расходы будут компенсированы из областного бюджета.

Ожидается, что большая часть эвакуированных будет прибывать в регион централизованно. Для тех, кто будет добираться до Челябинской области самостоятельно, на вокзалах и в аэропортах Челябинска и Магнитогорска должно быть организовано информирование. Кроме того, Минсоцотношений в ближайшее время озвучит телефон горячей линии по вопросам размещения жителей ЛНР и ДНР.

Напомним, накануне для сбора пожертвований региональный исполнительный комитет «Единой России» открыл спецсчет, местные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи. По словам губернатора, в ближайшее время собранный груз будет отправлен в Ростовскую область, где сконцентрировано наибольшее число беженцев.

Накануне, вечером 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании самостоятельными государствами до сих пор не признанных республик Донецка и Луганска.