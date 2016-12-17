Челябинский бюджет впервые за 8 лет станет профицитным

Депутаты Гордумы рассмотрели трехлетний вариант бюджета.
Депутаты городской Думы Челябинска рассмотрели бюджет на 3 года. Впервые за последние 8 лет главный финансовый документ предполагается без дефицита. Заработок муниципалитета должен превысить текущий на 2 миллиарда рублей.
Сегодня в Челябинске состоялось двадцать седьмое заседание городской Думы первого созыва, на котором были подвели итоги уходящего года, а также обсуждили будущий бюджет города. Южноуральская столица возвращается к планированию трехлетнего бюджета, прогнозируемый объем доходов в 2016 году составит 26,4 миллиардов рублей. Впервые за 8 лет главный финансовый документ запланирован без дефицита, это отметил председатель Гордумы Станислав Мошаров. Он также добавил, что муниципалитет сможет заработать около 11,5 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше текущего года.
— На следующий год переходят и 4 миллиарда наших долговых обязательств. Но мы имеем возможность их обслуживать, а не накапливать. Таким образом мы намерены в следующем году существенно сократить муниципальный долг,— сказал Станислав Мошаров.
Сделать бюджет профицитным позволят новые источники дохода для Челябинска — город оставит у себя до 50% собранных по «упрощенке» налогов.
Фото: nikatv.ru