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Челябинский бюджет впервые за 8 лет станет профицитным

Челябинский бюджет впервые за 8 лет станет профицитным
заседание , бюджет , депутаты , Челябинск
20.12.2016 17:07:36

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20 Декабря 2016, 18:30

Депутаты Гордумы рассмотрели трехлетний вариант бюджета.

Депутаты городской Думы Челябинска рассмотрели бюджет на 3 года. Впервые за последние 8 лет главный финансовый документ предполагается без дефицита. Заработок муниципалитета должен превысить текущий на 2 миллиарда рублей.

Сегодня в Челябинске состоялось двадцать седьмое заседание городской Думы первого созыва, на котором были подвели итоги уходящего года, а также обсуждили будущий бюджет города. Южноуральская столица возвращается к планированию трехлетнего бюджета, прогнозируемый объем доходов в 2016 году составит 26,4 миллиардов рублей. Впервые за 8 лет главный финансовый документ запланирован без дефицита, это отметил председатель Гордумы Станислав Мошаров. Он также добавил, что муниципалитет сможет заработать около 11,5 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше текущего года.

— На следующий год переходят и 4 миллиарда наших долговых обязательств. Но мы имеем возможность их обслуживать, а не накапливать. Таким образом мы намерены в следующем году существенно сократить муниципальный долг,— сказал Станислав Мошаров.

Сделать бюджет профицитным позволят новые источники дохода для Челябинска — город оставит у себя до 50% собранных по «упрощенке» налогов.

Фото: nikatv.ru

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