Бушуевский фестиваль пройдет на стадионе Светланы Ишмуратовой в Златоусте

Мероприятие продлится два дня: 19 и 20 июля

В этом году город мастеров Златоуст в восьмой раз примет единственный в мире фестиваль украшенного оружия. Бушуевский фестиваль пройдет 19 и 20 июля на новой площадке — лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой, рассказали ИА «Первое областное» в оргкомитете мероприятия.

В Златоуст приедет более 200 кузнецов, оружейников, мастеров сценического искусства и ремесленного творчества из 48 городов России. Для гостей будут работать тематические площадки: «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Сценическая», «Город мастеров», детская площадка и площадка мастер-классов. Кроме того, на празднике проведут чемпионат России по ножевому многоборью.

Также посетители смогут окунуться в историю города на реконструкции, познакомятся с уникальными изделиями местных мастеров-оружейников, попробуют себя в роли подмастерья кузнеца и художника-гравера.

Хедлайнерами мероприятия стали Дмитрий Губерниев и группа Guber Band, Руслан Осташко и группа «Наши», группа «Балаган Лимитед», фолк-певица Певчая.

Накануне фестиваля, 18 июля, в краеведческом музее Златоуста пройдет научно-практическая конференция «Бушуевские чтения».

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