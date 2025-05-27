Бумажное удостоверение многодетной семьи челябинцы могут заменить QR‑кодом

Электронный документ оформляется на «Госуслугах»

Бумажное удостоверение многодетной семьи можно заменить специальным QR-кодом на телефоне, тогда данные о семье всегда будут под рукой, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Если семья уже оформила статус многодетной, то в разделе «Семья и дети» на «Госуслугах» нажмите «Запросить», дайте согласие на запрос данных в СФР, после чего удостоверение отобразится в личном кабинете.

Если вы получаете такой статус впервые, подайте заявление на «Госуслугах» или в МФЦ. После этого вы сможете оформить электронное удостоверение в личном кабинете.

С цифровым удостоверением можно получать льготы на посещение театров, музеев, спортивных мероприятий и другие услуги. Предъявлять QR-код при этом могут не только родители, но и дети.