Бульвар на проспекте Победы в Челябинске представят на публичных обсуждениях

Участок от ул. Солнечной до ул. Молдавской благоустроят в 2023 году

6 июля жителей Курчатовского района Челябинска приглашают на публичное обсуждение будущей пешеходной зоны на проспекте Победы. Ее благоустройство запланировано на лето 2023 года. Проект участка от Солнечной до Молдавской челябинцы выбрали в открытом голосовании.







В проекте обновленного проспекта Победы постарались сохранить все пешеходные маршруты, предусмотрели велодорожки отдельно от тротуаров, добавили больше деревьев и зон отдыха с лавочками.





Свое мнение о будущем проекте благоустройства предлагают высказать лично на слушании либо в онлайн-опросе, который пройдет до 11 июля.

Напомним, в мае 2022 года в Челябинской области проходило голосование за лучшие проекты благоустройства. Вариантов у жителей Курчатовского района была два:

прогулочная зона по проспекту Победы от Солнечной до Молдавской;

благоустройство Комсомольского проспекта от Ворошилова до Молдавской.

Концепция обновленного проспекта Победы тогда набрала большинство голосов.

Обсуждение будущей прогулочной зоны пройдет в районной администрации 6 июля в 17:00.