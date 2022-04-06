Булат Ахметгаянов: «Российским военнослужащим необходима наша поддержка»

Ветеран войны в Афганистане высказал свою позицию по поводу спецоперации на Украине

Председатель Челябинской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» «Булат» Булат Ахметгаянов для информагентства «Первое областное» рассказал о своем опыте воина.

Булат Мирзазянович — член партии «Единая Россия», он полностью поддерживает курс Верховного главнокомандующего РФ и считает, что россияне сейчас должны оказать максимальную поддержку российским военным и показать единство и мощь своего государства:

«Я полностью поддерживаю решение нашего Верховного главнокомандующего. К сожалению, любая военная спецоперация не обходится без потерь, как и раны без крови. Я сам служил в Афганистане, участвовал в боевых действиях, был четырежды контужен, ранен, моя мама получила похоронку на меня… В народе говорят: когда Родина теряет солдата — это потеря, когда мать теряет сына — она теряет смысл жизни. Я уверен, что только единение нашего народа, поддержка, уважение и оптимизм придаст нашим военнослужащим сил и удачи. Только вместе мы — сила, единая Россия!»