«Буквы как стая испуганных птиц»: челябинец научился жить с дислексией

Ее нельзя вылечить

«Видишь одну букву, а мозг думает, что это совсем другая», — так просто Евгений Иванов описывает свой опыт жизни с дислексией. В обществе об этом нарушении часто говорят в контексте детей, но оно не исчезает с возрастом, просто взрослые люди учатся с ним жить. Мы поговорили с Евгением и представили мир его глазами.

Вы открыли книгу, а буквы в ней — как стая испуганных птиц. Они не стоят смирно, строчками, а постоянно шевелятся, меняются местами, путаются. «Ш» вдруг становится «щ», «б» подмигивает и превращается в «д», а слова, которые вы вроде бы знаете, вдруг теряют всякий смысл. Примерно так мир текста видят люди с дислексией.

«Это речевое нарушение, главная проблема в котором — неспособность освоить буквы, неумение читать слоги, слова и целые тексты», — поясняет ИА «Первое областное» челябинский учитель-логопед Аэлита Ахметьянова.





У нашего героя дислексия проявляется в легкой форме — вслух читать получается, но для этого необходимо сильно сосредоточиться. «Про себя» — легче, но тоже бывает путаница.

«Я долго вчитываюсь и перечитываю одно слово, пока не произнесу правильные буквы. Бывало такое: если слово большое, пока читаю его по слогам, то забываю начало, смысл теряется и снова нужно перечитывать», — рассказывает Евгений.





Фото из личного архива

В школе при проверке техники чтения парню всегда ставили двойки, потому что сосредоточиться под напряжением тикающего секундомера не получалось. В текст слова не складывались, слова по слогам тоже. Если фразу и получалось худо-бедно прочитать, объяснить, о чем она, парень не мог.

«В начальной школе меня из-за этого запугали, хотели оставить на второй год. Поэтому родители заставили меня летом ходить в школу, читать какую-то большую книжку. Но это не помогло, дальше я так же плохо читал», — вспоминает Женя.

Во время учебы он придумал, как избежать стыда на уроках литературы — при помощи взаимовыручки. Он садился за парту к другу, который помогал читать сложные слова. Когда парень останавливался, сосед шептал, как правильно произнести. С возрастом внутренний страх начал отступать.

«Я перестал сильно переживать, но все равно запинался, читал неправильно сложные слова, коверкал окончания. Меня зачастую поправляли», — делится он.

Это ключ к пониманию мира взрослого дислексика. Ошибки никуда не делись, но из источника стыда они превратились в привычную часть жизни, с которой можно договориться. Не получилось понять надпись на рекламном щите — остановиться и попробовать снова, не так ответил на сообщение — записал голосовое и все объяснил.





Фото: нейросеть Syntx Al (вариант, как дислектики видят рекламные щиты)

Как поясняет учитель-логопед Аэлита Ахметьянова, дислексия у взрослых — частое явление, и обычно она является следствием не оказанной вовремя логопедической помощи в детстве. Это нарушение может заявлять о себе с новой силой при повышенных интеллектуальных нагрузках или проблемах со слуховым восприятием информации.

Мозг начинает искажать поступающие сигналы, и чтение снова дается с огромным трудом. Иногда дислексия может быть приобретенной — как печальное последствие инсульта, черепно-мозговой травмы или сильного психологического потрясения.

«Люди, имеющие дислексию, нуждаются в постоянном наблюдении специалистов», — подчеркивает Аэлита Ахметьянова.

Помимо прямой коррекции навыков чтения, логопедическая помощь решает еще одну важнейшую задачу — помогает справиться с психологическими последствиями. Дислексию не вылечить медикаментозно, можно лишь тренировать себя коррекционными методами.