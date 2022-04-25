Буква Ё пишется по желанию

Профессор кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Людмила Месеняшина рассказала об изменениях в правописании

Новый свод основных правил русской орфографии Минпросвещения РФ опубликовало еще 6 апреля 2022 года, но его общественное обсуждение завершилось только 20 апреля. Будут ли сложности с новыми правилами и придется ли переучиваться, журналисту ИА «Первое областное» рассказала профессор кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Людмила Месеняшина.



Буква «Ё» необязательна

Минпросвещения предложило использовать букву «Ё» по желанию. Вместо нее допускается использовать букву «Е», в том числе в документах.

«От этого станет проще. „Ё“ становится необязательной — теперь „Е“ в документе будет равна „Ё“. Представьте, сколько было потерь, материальных и эмоциональных, когда надо было пенсию оформить или наследство, если у человека в свидетельстве о рождении написана фамилия через „Ё“, а в паспорте через „Е“. По документам не сходится, и ты идешь доказывать, что это все один и тот же человек. Если „Ё“ необязательна, то такой проблемы не будет»,— комментирует профессор кафедры русского языка и литературы ЧелГУ Людмила Месеняшина.

При этом профессор отмечает, что в некоторых случаях важно использовать именно букву «Ё». Например, в школьных учебниках или детских книгах «Ё» легитимна. Детям сложнее понять правильное звучание по контексту, поэтому в начальных классах дети будут читать и писать тексты с использованием буквы «Ё».

«Вот, например, в иврите же вообще все буквы согласные. В Израиле дети, когда учатся, гласные звуки обозначают специальными знаками, потом они исчезают. Вот и у нас пусть, пока ручкой пишут, ставят эти две точки над буквой „Е“, а позже придет понимание и перестанут», — считает Людмила Месеняшина.

Несмотря на это, даже в случае с учебниками и детскими книгами точки над «Е» ставятся по желанию автора, в документе приведены лишь примеры возможного использования «Ё». Рекомендуют использовать, когда от этого меняется значение или форма слова. Например, «все» и «всё», «ведра» и «вёдра» и другие, но это лишь рекомендация, а не правило.

«Когда значение слова меняется, тогда имеет смысл ставить „Ё“, но мне кажется, в нашей речи чаще все по контексту понятно. Исключение составляет опять же детская литература, малыши еще могут не понимать», — говорит профессор.

Отменяются удвоенные согласные в заимствованных словах

В новом проекте Минпросвещения отмечают, что заимствованные слова на русском пишутся без удвоенных согласных, то есть не так, как в родном языке. В пример приводятся слова «бизнес» (business) и «офис» (office).

Уточнение правил для заимствований говорит о том, что иностранные слова уверенно входят в повседневную речь, но Людмила Месеняшина отмечает, что ничего страшного для русского языка в этом нет.

«У нас язык избыточный на 80 процентов. В нем много повторяющихся слов, которые означают одни и те же вещи. Нет в этом ничего плохого, это показатель надежности. Русский — очень надежный язык, и никакие заимствования или мелкие упрощения его не пошатнут, а, скорее, укрепят», — комментирует профессор русского языка и литературы.

Приставка «пол» — всегда через дефис

В тексте проекта есть правило о приставке «пол-», раньше следовало ставить дефис после нее, если слово начинается на «Л» или на гласную букву. Теперь предложили писать приставку «пол» через дефис в любом случае: например, пол-апельсина, пол-лимона.

В новом документе нет других серьезных изменений, учить правила заново не придется. В справочниках правил русской орфографии появится больше примеров, формулировки станут точнее и понятнее.

«Изменения правил — очень разумное и правильное решение, и его надо приветствовать. Здесь уточнили правила и пошли людям навстречу»,— комментирует Людмила Месеняшина.

Когда появится итоговый вариант правил

Общественное обсуждение проекта закончилось 20 апреля 2022 года, теперь перечень доработают с учетом предложений граждан, а полный свод обновленных правил орфографии Институт русского языка РАН подготовит к концу 2023 года.