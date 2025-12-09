Бухгалтерия тюменской фирмы помогла южноуральцу скрывать доход от приставов

Мужчина очень не хотел платить алименты

Судебные приставы Чебаркуля привлекли к административной ответственности тюменскую транспортную компанию. Организация была оштрафована на 50 тысяч рублей за сокрытие реальных доходов своего сотрудника, который имеет долг по алиментам, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Проверка была инициирована в рамках исполнительного производства по взысканию алиментов. Долг работника, копившийся несколько лет, превысил один миллион рублей. Хотя в последнее время отчисления поступали, их размер вызывал подозрения: на депозитный счет приставов попадали то мизерные суммы в 600—700 рублей, то десятки тысяч.

Неоднократные запросы пристава-исполнителя в бухгалтерию предприятия с требованием предоставить справку о доходах должника оставались без ответа. Это и стало основанием для составления административного протокола по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ.

После вынесения постановления о штрафе руководитель компании вышел на связь с приставами, пытаясь оспорить ситуацию. В ходе общения выяснилась абсурдная деталь: работник подал в бухгалтерию заявление о сохранении прожиточного минимума, прося удерживать с него не положенные 70% дохода, а лишь 20%. Бухгалтерия незаконно удовлетворила эту просьбу, грубо нарушив закон.

Штраф в 50 тысяч рублей с компании уже взыскан.