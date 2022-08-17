Будущий зеленый пояс Челябинска вырос на пять тысяч гектаров

Границы пояса должны быть уточнены в течение 180 дней после утверждения проекта Заксобранием региона

Проект создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Челябинска вышел на финишную прямую: вслед за гражданами сегодня, 17 августа, идею одобрил комитет по аграрной политике ЗСО региона. Дело осталось за утверждением документов на пленарном заседании Законодательного собрания области, передает корреспондент Первого областного информагентства.



О проекте депутатам рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров. Для мечтающих о мощном зеленом поясе в его речи содержался приятный сюрприз: если изначально, еще 15 июля, на общественных слушаниях челябинцам озвучивали площадь пояса в 26,3 гектара, то, по уточненным данным Минэкологии и ГУ лесами региона, территория пояса будет занимать 31,7 тысячи гектаров.

«Внутри зеленого пояса будет разрешено строительство только социальных объектов, причем обязательно без сплошной вырубки. Вообще документ составлен по принципу „больше можно, меньше — нельзя“. Считайте, каждое дерево в зеленом поясе будет иметь имя и фамилию», — объяснил депутатам Лавров.

Напомним, в зеленый пояс войдут участки леса в Челябинске, Копейске, Красноармейском и Сосновском районах, Долгодеревенское, Кременкульское, Смолинское, Еткульское лесничества, особо охраняемые природные территории — то есть Челябинский, Каштакский и Ужовский боры. По словам председателя Общественной палаты Челябинской области Николая Дейнеко, вопрос о вхождении боров в зеленый пояс стал единственным поводом для дискуссии при рассмотрении проекта гражданами и чиновниками: мол, стоит ли включать в пояс территории, у которых и так имеется особый статус?

Как сообщало ИА «Первое областное», проект энтузиастов из общественной организации «Эко-Standart» был одобрен 15 июля на публичных слушаниях. Вообще же идея создания зеленого кольца вокруг мегаполиса обсуждалась с 2017 года. Однако лишь в конце 2021 года начало получаться что-то реальное.

«Вопрос сдвинулся с мертвой точки благодаря личной позиции губернатора. На площадке Общественной палаты была создана рабочая группа, в начале лета поступило ходатайство от организации „Эко-Standart“ с перечислением предполагаемых территорий. Надо понимать, что площади будущего зеленого пояса — это не только готовые леса. Там есть поля, пустыри, даже болота. Так что предстоит еще очень много работы по высаживанию деревьев и кустарников», — рассказал Николай Дейнеко.

По крайней мере, виден конец работе бумажной: как заявили на заседании комитета ЗСО представители ГУ лесами Челябинской области, сразу после утверждения проекта постановления о зеленом поясе Заксобранием они приступят к оформлению границ вошедших в него участков. И в течение 180 дней документы поступят для утверждения в Росреестр.