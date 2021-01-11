Хозяину ставшего звездой «ТикТока» пса Грея обещан годовой запас корма

Об этом объявил ветеринар Баграт Агажанов

Некоторое время назад возле ветеринарной клиники «Добрый хвост» врача Баграта Агажанова обнаружили собаку. Она была привязана, а к «посылке» была прикреплена записка, из которой стало ясно, что пса зовут Грей, ему 9 лет. Судя по видео с камер наружного наблюдения, хвостатого привела женщина. В той самой записке хозяйка рассказала, почему решила отказаться от своего друга.

«Вы делали ему операцию по удалению костей из кишечника. После этого он стал абсолютно неуправляем, неадекватен. Начал пакостить так, что дома одного оставить боюсь. Устала, усыпите его, денег на него больше нет», — прилагалось в записке, оставленной вместе с собакой.

Баграт Агажанов сразу заявил, что речи об усыплении пса не идет — Грей проявил себя умной, воспитанной, дружелюбной собакой, знающей команды, приученной к выгулу, хоть у него и обнаружились большие проблемы со здоровьем. Сейчас хвостатому ищут новый дом, семью подбирают с особой тщательностью. Как стимул взять «старичка» к себе — ветеринар обещает обеспечить пса годовым запасом специального корма. В настоящее время собираются деньги на его приобретение.

«Грей продолжает получать лечение. Проводим контрольные анализы, видим положительную динамику. После выписки ему нужна будет особая диета, и мы приняли решение обеспечить внушительным запасом специального корма того, кто станет для Грея хозяином. В его случае диета — жизненная необходимость», — заявил Баграт Агажанов.

В клинике «Добрый хвост» считают, что совместными усилиями неравнодушных 9-летнего песика удастся пристроить в любящую семью.

К слову, эта история и видео, где хозяйка бросает собаку, уже известна на всю Россию. Грей даже стал звездой в популярном сервисе «ТикТок». Его пользователи отмечают, что так поступать со своим питомцем и другом — бесчеловечно.