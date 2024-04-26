Будущим экологам Челябинска рассказали о трудоустройстве и любви к Родине

Координационный совет при губернаторе встретился со студентами

Новые тренды в профессии эколога, что волнует специалистов этой отрасли в Челябинской области и почему невозможно работать в профессии без любви к Родине обсудили сегодня в Челябинском государственном университете. Здесь прошла встреча студентов с членами Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области.

Председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов рассказал корреспонденту информагентства, что встречи со студентами в буквальном смысле преследует несколько целей.

Во-первых, ребятам рассказали о работе Координационного совета. От опытных действующих специалистов учащиеся узнали о новых направлениях работы в экологии, о трендах в профессии, актуальных для Челябинской области. Кроме того, студенты узнали, как широка работа эколога в нашем регионе. Так после небольшой лекции от заместителя начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области Олега Шумихина появились желающие посетить передвижную лабораторию, которая следит за качеством воздуха.

«Прежде всего наша цель — сохранить специалистов экологов в своей профессии и в нашем регионе. Показать, насколько интересна и многогранна эта работа. Во-вторых, мы хотели бы помочь тем выпускникам, которые испытывают сложности с трудоустройством без опыта работы. Ребят мы пригласили к проектам Координационного совета, они могут показать свою заинтересованность и реализовать свой потенциал на нашей площадке. Самое главное, к какому выводу мы пришли в диалоге: быть экологом — значит любить свою Родину. Без этого в профессии точно никак», — рассказал Михаил Махов.

Совместно с Михаилом Маховым во встрече приняли участие евгений Маленкин, екатерина сперанская, Анна Карпелюк, Ирина Золина, Ольга Евгенова, Константин Корляков и другие.