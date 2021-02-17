Будущие педагоги Южного Урала вошли в топ конкурса «Учитель будущего. Студенты»

Особенно отличился Магнитогорск

Челябинская область вошла в пятерку лидеров-полуфиналистов профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», который проводится на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей». В конце февраля 27 участников с Южного Урала отправятся на очный этап в Екатеринбург.

В начале февраля участники конкурса прошли дистанционное тестирование в три этапа, где оценивались грамотность, владение общекультурными и специализированными знаниями и навыками. Всего успешно сдали тест 600 конкурсантов. Все они прошли в следующий этап. Челябинскую область представят 27 студентов, из них 11 учатся в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова. Отметим, что этот вуз вошел в тройку лидеров среди непрофильных вместе с Южным федеральным университетом и Российским университетом дружбы народов.

«В предметном тестировании, где участники могли самостоятельно выбрать направление своей специализации, на первом месте русский язык, на втором — психология и педагогика, на третьем — история. Также популярны: обществознание, метапредмет, математика, иностранные языки, физика и информатика. Конкурс „Учитель будущего. Студенты“ показывает, что в учительскую профессию планируют прийти не только студенты педагогических специальностей, но и обучающиеся в других вузах, например технических», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Далее участников ждут межрегиональные полуфиналы, которые пройдут в шести регионах с 24 февраля по 9 апреля. Конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа состоятся с 3 по 5 марта в Екатеринбурге. Участники пройдут комплексную оценку психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков, выполняя задания.

«На очных полуфиналах конкурсантов ждут реальные ситуации из повседневной школьной жизни, решение к которым необходимо будет предложить нашим участникам. Уверен, что опыт командной работы с соперниками поможет будущим педагогам легче адаптироваться к работе в школе», — рассказал Алексей Комиссаров.

Во время очного этапа конкурса будет формироваться индивидуальный рейтинг каждого студента. Победителей определят по каждой территориальной зоне. Помимо конкурсных заданий во время мероприятия для участников проведут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.