Будущие медийщики приняли эстафету добра

В Челябинске обсудили ценность гуманизма и милосердия

В вузах страны проходит медиаэстафета «17 ценностей России». На этой неделе марафон добрался и до Челябинска. Он собрал в стенах ЮУрГУ будущих журналистов, пиарщиков, социологов. Им предложили порассуждать о важности гуманизма в современном мире.

Гостей эстафеты по видеосвязи приветствовал заместитель министра науки и образования РФ Константин Могилевский.

«Гуманизм — это признание значимости человеческой жизни. О ценности этой категории говорили великие классики — Достоевский, Толстой... Мне кажется, что медийщикам, которые в будущем планируют работать со сложными смыслами, будет полезно принять участие в такой дискуссии», — заявил Могилевский.

Жителей Челябинской области отличает душевность. Они с радостью помогают тем, кто слабее. Примеры добрых поступков привела общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Это бабушка Байрамбике, которая, потеряв сына на СВО, стала мамой для сотен солдат и бесстрашно возит за ленточку гуманитарную помощь. Это наставники, уделяющие внимание детям-сиротам. Это волонтеры, которые принимают участие в акциях «Банка еды „Русь“», собирая продукты для малоимущих. И еще много других примеров.

«Для меня гуманизм — не абстрактная философская категория, а поддержка тех, кто нуждается. Именно гуманизм делает наше общество единым и сильным. Я призываю медийщиков больше рассказывать о добрых делах. Это трогает сердца зрителей и читателей, а также будит желание сделать свое доброе дело», — обратилась к участникам медиаэстафеты Ирина Текслер.

Этот взгляд на гуманизм близок секретарю Челябинской епархии протоирею Игорю Шестакову. По его мнению, гуманизм является частью традиционных российских ценностей и неразрывно связан с христианской парадигмой милосердия.

«Гуманизм — это милосердие. Сегодня многие искажают эту идею, продвигая трансгуманизм и постгуманизм. В них человек сам становится мерой всех вещей, а традиционные ценности отвергаются под предлогом технологического прогресса. Это неправильно. Истинный гуманизм — это человеколюбие в его традиционном, христианском смысле. И его сегодня не хватает», — говорит отец Игорь.

Самые уязвимые слои общества назвала министр соцразвития региона Наталья Лугачева: это пенсионеры, дети-сироты, инвалиды, семьи с детьми, а в последнее время — участники СВО и их семьи.

Медиаэстафета в Челябинске займет два дня. Будущие медийщики пройдут образовательную программу с участием федеральных экспертов и побывают с экскурсией на площадках телеканала «ОТВ» и ГТРК «Южный Урал», а в конце — создадут ролики и плакаты с социальной рекламой.